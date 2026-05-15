11:52, 15 мая 2026

Лиза Моряк ответила на критику из-за роли в «Войне и мире» Андреасяна

Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Лиза Моряк, получившая роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир» режиссера Сарика Андреасяна, пожаловалась на комментарии хейтеров. Соответствующий пост она разместила в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

По словам артистки, многие критикуют ее за исполнение роли в период беременности. Моряк заверила, что в кадре не будет видно округлившегося живота. Она также напомнила, что многие актрисы выходят на съемочную площадку, будучи беременными.

«Как вы пишете: "Лев Николаевич Толстой перевернулся в гробу". Нет, не перевернулся! Лучше смотреть русскую экранизацию нашего великого писателя», — подчеркнула Моряк.

Супруга Андреасяна добавила, что ее обижают подобные комментарии. «Я, будучи беременной, еще и работаю. Найдите многодетную маму, которая успевает и работать, и быть женой, и быть актрисой», — заключила она.

Ранее Моряк напомнила, что супруга режиссера Сергея Бондарчука также сыграла Элен Курагину в экранизации романа «Война и мир» 1965 года. Она отметила, что Ирина Скобцева во время съемок дважды была в положении.

