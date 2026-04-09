Лиза Моряк сравнила себя с женой Сергея Бондарчука

Актриса Лиза Моряк сообщила, что уже закончила съемки в фильме «Война и мир»

Актриса Лиза Моряк, получившая роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна, напомнила, что супруга режиссера Сергея Бондарчука сыграла ту же роль в экранизации 1965 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В версии Сергея Бондарчука Элен Курагину играла его жена, Ирина Скобцева, и, представьте себе, во время съемок она дважды была в положении! А я сегодня тоже в интересном положении. Совпадение?» — поделилась Моряк.

Артистка сообщила, что все сцены с ее участием были отсняты на раннем сроке беременности, поэтому «живота никто не увидит». «Очень надеюсь, что наша новая версия "Войны и мира" покажет героев так, что всем будет интересно», — добавила она.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену.