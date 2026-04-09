Культура
14:46, 9 апреля 2026

Лиза Моряк сравнила себя с женой Сергея Бондарчука

Актриса Лиза Моряк сообщила, что уже закончила съемки в фильме «Война и мир»
Ольга Коровина
Лиза Моряк

Лиза Моряк. Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Актриса Лиза Моряк, получившая роль Элен Курагиной в фильме «Война и мир» Сарика Андреасяна, напомнила, что супруга режиссера Сергея Бондарчука сыграла ту же роль в экранизации 1965 года. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«В версии Сергея Бондарчука Элен Курагину играла его жена, Ирина Скобцева, и, представьте себе, во время съемок она дважды была в положении! А я сегодня тоже в интересном положении. Совпадение?» — поделилась Моряк.

Артистка сообщила, что все сцены с ее участием были отсняты на раннем сроке беременности, поэтому «живота никто не увидит». «Очень надеюсь, что наша новая версия "Войны и мира" покажет героев так, что всем будет интересно», — добавила она.

Ранее Сарик Андреасян заявил, что не считает нужным оправдываться за частое участие супруги Лизы Моряк в его проектах, поскольку «пул любимых артистов» есть у каждого режиссера. Он подчеркнул, что во время работы над фильмами воспринимает Моряк как актрису, а не как жену.

    Последние новости

    Буданов назвал два сценария для Украины

    Зеленский рассказал о блокировке «кислорода»

    Дацик раскрыл гонорар за бой против Александра Емельяненко

    Умер сыгравший в «Улице разбитых фонарей» заслуженный артист России

    Российские подростки нашли три пакета с частями тела человека

    Москвич выбежал на улицу голым и начал крушить машины во дворе

    Дан мрачный прогноз по срокам восстановления поставок газа с Ближнего Востока

    Опубликованное видео с раскрепощенными девушками на капоте привлекло полицию

    Армения и Азербайджан забеспокоились

    В России оценили идею выдавать сертификаты на очистители воздуха одной категории граждан

    Все новости
