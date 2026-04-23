Москвич обнаружил у себя в туалете змею

17:15, 23 апреля 2026Экономика

На юге Москвы змея пробралась в туалет квартиры
Виктория Клабукова

Кадр: Telegram-канал «Москвач • Новости Москвы»

Москвич столкнулся со змеей в туалете собственной квартиры. О случившемся пишет Telegram-канал «Москвач Новости Москвы».

Инцидент произошел в одной из многоэтажек на юге столицы. Встречу с пресмыкающимся мужчина снял на камеру — на кадрах видно, как по кафелю вдоль стены ползет рептилия ярко-красного цвета. Как оказалось, в уборную к москвичу проникла королевская змея — она сбежала из террариума одной из жительниц дома и с момента побега успела побывать уже в нескольких квартирах. Собственники были предупреждены о необычном визитере — хозяйка призвала не пугаться рептилии, поскольку змея не ядовита и относится к семейству ужеобразных. Беглянку поймали и отдали владелице.

Ранее 25-сантиметровую змею обнаружили в одной из квартир района Кунцево на западе Москвы. Рептилию жильцы смогли поймать самостоятельно с помощью подручных средств.

Тяжелее пришлось жительнице Кубани — женщина едва не сошла с ума, не в силах обнаружить источник шороха в своем доме. Как оказалось, это была гадюка. Год назад она упала на мойку с потолка прямо на глазах краснодарки, но быстро скрылась. Прячась в укромных местах, рептилия целый год провела в доме, издавая подозрительный шорох.

