Россиянка целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума

Жительница Кубани целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума

Жительница Кубани целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка отметила, что впервые заметила рептилию в своем доме в Ляпино в 2024 году. Змея упала с потолка прямо в мойку, когда женщина мыла посуду. Хозяйка испугалась, и, пока приходила в себя, гадюка пропала. За два дня женщина исследовала все углы дома в ее поисках, но безрезультатно. Владелица дома подумала, что гадюка не вернется.

Однако дальше женщину начали сводить с ума странные шелестящие звуки в стенах дома. Россиянка не хотела признавать очевидное и пыталась внушить себе, что это мыши.

Через год змея снова показалась женщине на глаза. Хозяйка лежала на диване и увидела рептилию. На этот раз женщина попросила о помощи.

Приехавшие родственники заметили змею в щели стены. Им пришлось 40 минут держать ее за хвост до приезда сотрудников МЧС.

Ранее пенсионерка из Москвы обнаружила в своей квартире змею.