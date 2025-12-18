Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:06, 18 декабря 2025Россия

Россиянка целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума

Жительница Кубани целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума
Майя Назарова

Фото: DSlight_photography / Shutterstock / Fotodom

Жительница Кубани целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума. Об этом сообщило издание Baza в Telegram-канале.

Россиянка отметила, что впервые заметила рептилию в своем доме в Ляпино в 2024 году. Змея упала с потолка прямо в мойку, когда женщина мыла посуду. Хозяйка испугалась, и, пока приходила в себя, гадюка пропала. За два дня женщина исследовала все углы дома в ее поисках, но безрезультатно. Владелица дома подумала, что гадюка не вернется.

Однако дальше женщину начали сводить с ума странные шелестящие звуки в стенах дома. Россиянка не хотела признавать очевидное и пыталась внушить себе, что это мыши.

Через год змея снова показалась женщине на глаза. Хозяйка лежала на диване и увидела рептилию. На этот раз женщина попросила о помощи.

Приехавшие родственники заметили змею в щели стены. Им пришлось 40 минут держать ее за хвост до приезда сотрудников МЧС.

Ранее пенсионерка из Москвы обнаружила в своей квартире змею.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно о погибших членах экипажа судна в порту Ростова

    Белоусов предупредил о подготовке НАТО к большой войне. Когда это произойдет и чем ответит Россия

    «Эффект Долиной» напугал покупателей квартир. Как скандальное дело, за которым следила вся Россия, изменит рынок недвижимости

    ЕС потерпел неудачу в вопросе изъятия активов России

    В ВОЗ предупредили об исходящей от мигрантов угрозе для здоровья россиян

    Москвичам пообещали возвращение снега к Новому году

    Названа основная поддержка укрепившегося рубля

    Россиянка целый год провела в доме с гадюкой и едва не сошла с ума

    Учительница попыталась заняться оральным сексом с 11-летним учеником и попалась с поличным

    Блогерша Аня Покров снялась в наряде с глубоким декольте

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok