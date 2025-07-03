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15:43, 3 июля 2025Экономика

Москвичка заглянула под свой диван и удивилась

Пенсионерка из Москвы нашла под своим диваном змею
Александра Качан (Редактор)

Фото: Freepik

Пенсионерка из Москвы обнаружила в своей квартире змею. Об этом стало известно Telegram-каналу «360».

Россиянка проживает в одном из жилых домов в столичном районе Свиблово. Она заметила рептилию, когда заглянула под диван. По словам собственницы, змея ничего не делала и «просто лежала на полу».

Вид змеи, а также то, как она попала в квартиру женщины, не уточняется. Пенсионерка вызвала сотрудников экстренных служб.

Ранее жители Находки Приморского края пожаловались на змей в многоквартирных домах. Очевидцы показали на видео одну из рептилий, ползущую по улице. По их словам, змеи появились из-за аномально жаркой погоды.

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