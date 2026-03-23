25-сантиметровая змея заползла в квартиру и напугала москвичей

В Москве змея длиной 25 сантиметров заползла в квартиру и напугала жильцов

В Москве 25-сантиметровая змея заползла в одну из квартир и напугала жильцов. Об этом сообщает «360.ru».

Инцидент произошел в районе Кунцево на западе столицы. Рептилия проникла в многоквартирный дом и вызвала опасения россиян. Жильцам квартиры удалось поймать змею подручными средствами.

Подробности о происхождении рептилии, ее особенностях и хозяине узнать пока не удалось. Каким образом она оказалась в квартире — также не сообщается. Змею уже передали спасателям.

Ранее старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов заявил, что змеи в центральной части России выйдут из зимовки, когда появятся проталины, достаточно прогретые солнцем. Обычно это происходит в начале апреля, в марте рептилии редко выходят из зимовки.