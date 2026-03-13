Реклама

Экономика
12:28, 13 марта 2026Экономика

Россиянам назвали время пробуждения змей

Биолог Русинов: Змеи в ЦФО проснутся в начале апреля
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Nikolay Gyngazov / Globallookpress.com

Змеи в центральной части России выйдут из зимовки, когда появятся проталины, достаточно прогретые солнцем, обычно это происходит в начале апреля. Об этом РИА Новости сообщил старший преподаватель кафедры экологии и зоологии Ярославского госуниверситета имени П.Г. Демидова Александр Русинов.

Он рассказал, что в Ярославской области обитает всего два вида змей — гадюка и уж. В некоторых регионах Центральной России встречается медянка — эта змея не ядовита, как и уж.

В марте змеи редко выходят из зимовки. В норме гадюки появляются в первых числах апреля, ужи — ближе к его середине. В любом случае змеи «выходят», когда на земле появляются проталины. В этом году для таяния выпавших 80-90 сантиметров снега нужно время, даже при теплой погоде, уточнил синоптик. Если внезапно резко похолодает, змеи вернутся в зимовочные убежища.

При этом даже ядовитые змеи не несут опасности жителям центральных регионов России. По словам ученого, гадюки живут своей жизнью и не пытаются специально навредить человеку. «Не надо трогать змей, пытаться поймать. Нужно смотреть, куда наступаешь, хотя змеи сами обычно от шагов человека стараются спрятаться», — предупредил биолог.

Ранее москвичам рассказали, что единичные особи змей могут начать появляться в парках города с приходом весны и сходом снега. Однако для их массового пробуждения необходима устойчивая температура воздуха на уровне плюс 8-10 градусов Цельсия,

