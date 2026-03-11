Москвичам назвали время пробуждения змей

Змеи в Москве начнут просыпаться при устойчивом весеннем тепле

Единичные особи змей могут начать появляться в московских парках с приходом весны и сходом снега. Однако для их массового пробуждения необходима устойчивая температура воздуха на уровне плюс 8-10 градусов Цельсия, рассказал агентству «Москва» начальник отдела охраны и мониторинга биоразнообразия столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамат Кунафин.

Он напомнил, что привычными обитателями Москвы являются обыкновенный уж и обыкновенная гадюка. Они выползают на поверхность благодаря потребности в солнце для восстановления после спячки и необходимости искать партнеров для размножения.

Специалист отметил, что змеи намеренно не стремятся к контакту с человеком, однако могут встретить его во время поисков открытых и хорошо освещенные мест — опушек или камней, на которых можно погреться. Также змеи могут встретиться на тропинках, потому что выползают туда в поисках еды.

Также Кунафин заметил, что ужи чаще встречаются вблизи водоемов и влажных низин, а гадюки предпочитают сухие, хорошо прогреваемые места и лесные поляны. Брачная активность змей наступает при достижении температуры воздуха 18-20 градусов тепла, как правило, в конце апреля — начале мая. Тогда змей можно встретить чаще.

Москвичам не следует пугаться змей: те не являются агрессивными и при виде человека стараются уползти.

