Экономика
10:05, 11 марта 2026Экономика

Синоптик рассказала о таянии половины сугробов в Москве к концу недели

Синоптик Паршина: Сугробы в Москве могут растаять наполовину до конца недели
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Сугробы в Москве могут растаять наполовину до конца недели. Об этом сообщила заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством РИА Новости.

Синоптик отметила, что за ближайшую неделю снег в городе не исчезнет полностью, однако высота покрова может значительно сократиться. «Не получится у тепла растопить весь снежный покров за неделю. Может быть, если он будет терять по 5 сантиметров в день, то к концу недели это будет минус 25 сантиметров. Можно сказать, что половину своей высоты снежный покров потеряет», — отметила Паршина.

Согласно данным Гидрометцентра, на сегодняшний день высота снежного покрова в районе подмосковного Клина составляет 36 сантиметров. В свою очередь, на столичной метеостанции ВДНХ зафиксирован показатель 47 сантиметров, а на юго-востоке Московской области — более чем 60 сантиметров.

Ранее Людмила Паршина пообещала жителям столичного региона аномально теплую погоду в течение недели с температурой более чем на 5 градусов выше нормы.

