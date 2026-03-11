Москвичам пообещали аномальную погоду

Синоптик Паршина: Температура в Москве будет более чем на 5 градусов выше нормы

В течение недели температура в Москве и области будет более чем на пять градусов превышать климатическую норму для этого периода. Аномальное тепло жителям столицы пообещала заведующая лабораторией Гидрометцентра РФ Людмила Паршина в разговоре с агентством РИА Новости.

По словам синоптика, погода в столичном регионе в ближайшие дни будет скорее похожа на апрельскую. «Температура будет на пять с лишним градусов выше нормы. Погода будет соответствовать началу апреля», — поделилась информацией специалист. Так, в дневные часы столбики термометров будут показывать 6-11 градусов, а в отдельные дни в Москве ожидается 12-градусное тепло. При этом в столичном регионе будет солнечно и без осадков, уточнила Паршина.

Синоптик напомнила, что предыдущий рекорд тепла в столице для 12 марта был зарегистрирован в 2025 году — тогда температура составила плюс 11 градусов. Наибольший показатель для 13 марта фиксировался в 2002 году — 11,5 градуса. Максимально теплая погода для 15 марта была в 2015 году — 9,8 градуса. Заведующая лабораторией Гидрометцентра добавила, что эти максимумы могут быть обновлены в ближайшие дни.

Ранее синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил, что теплая погода в Москве сменится похолоданием через неделю, 18 марта.