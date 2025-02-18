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08:02, 18 февраля 2025Из жизни

У невесты случился сердечный приступ в день свадьбы

В Пакистане невеста умерла от сердечного приступа в день свадьбы
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: A Rehman 786 / Shutterstock / Fotodom

Новоиспеченную невесту из Пакистана не смогли спасти, после того как у нее случился сердечный приступ в день свадьбы. Об этом пишет 24NewsHD.

Трагедия произошла в воскресенье, 16 февраля. Свадьба шла в городе Чуниан, в доме отца 20-летней Аллы Ракхи. После окончания праздника молодожены вместе с родственниками отправились в дом жениха в Лахоре.

В дороге Ракхи попросила воды и пожаловалась, что плохо себя чувствует. Кортеж тут же отправился в больницу, но доехать не успели: девушки не стало по дороге. Как оказалось, причиной был инфаркт.

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Ранее сообщалось, что в городе Колхапур, Индия, арестовали мужчину, который, предположительно, отравил еду на свадьбе племянницы. Причиной стала его обида на девушку.

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