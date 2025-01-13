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15:41, 13 января 2025Из жизни

Мужчина обиделся на племянницу и отравил еду на ее свадьбе

В Индии мужчина не одобрил жениха племянницы и отравил еду на ее свадьбе
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Jayesh Jalodara / Unsplash

В городе Колхапур, Индия, арестовали мужчину, который, предположительно, отравил еду на свадьбе племянницы. Об этом сообщает Times of India.

Пойманный Махеш Джотирам Патил рассказал, что растил племянницу как собственную дочь в своем доме, пока однажды она не сбежала от него с юношей. Патил не одобрил поступка девушки и ее выбор жениха. Он объяснил полиции, что чувствовал себя преданным и не мог есть на протяжении восьми дней после произошедшего.

Патил обиделся на племянницу и задумал отомстить ей. Он проник на ее свадьбу и подмешал в еду, готовящуюся для гостей, ядовитое вещество фенол. Однако план обиженного мужчины не сработал. Один из официантов увидел, как Патил что-то добавляет в еду, и рассказал обо всем его семье. Никто из гостей не успел попробовать отравленные блюда

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Мужчина сбежал, но через несколько дней попался полиции. Сейчас он находится за решеткой. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нигерии задержали 16-летнюю школьницу из штата Эдо, которая решила отомстить бывшему бойфренду и случайно отравила его вместе с друзьями. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось их спасти.

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