Мужчина обиделся на племянницу и отравил еду на ее свадьбе

В Индии мужчина не одобрил жениха племянницы и отравил еду на ее свадьбе

В городе Колхапур, Индия, арестовали мужчину, который, предположительно, отравил еду на свадьбе племянницы. Об этом сообщает Times of India.

Пойманный Махеш Джотирам Патил рассказал, что растил племянницу как собственную дочь в своем доме, пока однажды она не сбежала от него с юношей. Патил не одобрил поступка девушки и ее выбор жениха. Он объяснил полиции, что чувствовал себя преданным и не мог есть на протяжении восьми дней после произошедшего.

Патил обиделся на племянницу и задумал отомстить ей. Он проник на ее свадьбу и подмешал в еду, готовящуюся для гостей, ядовитое вещество фенол. Однако план обиженного мужчины не сработал. Один из официантов увидел, как Патил что-то добавляет в еду, и рассказал обо всем его семье. Никто из гостей не успел попробовать отравленные блюда

Мужчина сбежал, но через несколько дней попался полиции. Сейчас он находится за решеткой. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в Нигерии задержали 16-летнюю школьницу из штата Эдо, которая решила отомстить бывшему бойфренду и случайно отравила его вместе с друзьями. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось их спасти.

