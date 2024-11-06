16-летняя школьница решила отомстить бывшему возлюбленному и отравила пять человек

В Нигерии 16-летняя девушка отомстила бывшему бойфренду и отравила пять человек

В Нигерии задержали 16-летнюю школьницу из штата Эдо, которая решила отомстить бывшему бойфренду и случайно отравила его вместе с друзьями. Об этом сообщает Premium Times.

Утром 26 октября отец приехал навестить 19-летнего Эммануэля Элоги из города Узаиру. В квартире он обнаружил пятерых молодых мужчин, в том числе своего сына. Все они были без сознания. Медикам, прибывшим на место происшествия, не удалось их спасти.

Вскоре выяснилось, что яд был в перечном супе, приготовленном 16-летней Аишей Сулейман, которая состояла в романтических отношениях с Элоги. Как пишет Daily Mirror, молодые люди расстались, и девушка решила отомстить бывшему возлюбленному. Однако Элоги поделился супом, который Сулейман начинила ядом, с пришедшими к нему в гости друзьями.

Саму преступницу полиции пришлось спасать от разгневанных соседей молодого человека, так как они попытались линчевать ее, когда узнали о случившемся. В данный момент девушка находится в тюрьме.

Ранее сообщалось, что в США жительница штата Северная Дакота подлила бойфренду антифриз в чай в надежде получить наследство. Позже выяснилось, что никакого наследства мужчина не получал.