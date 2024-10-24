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14:22, 24 октября 2024Из жизни

Женщина отравила бойфренда ради несуществующего наследства в 2,9 миллиарда рублей

В США женщина отравила бойфренда из-за несуществующих $30 млн и попала в тюрьму

Фото: Ueslei Marcelino / Reuters

В США жительница штата Северная Дакота подлила бойфренду антифриз в чай в надежде получить несуществующее наследство и попала в тюрьму на 25 лет. Об этом сообщает Minot Daily News.

В 2023 году 51-летний Стивен Райли узнал, что якобы унаследовал 30 миллионов долларов (2,9 миллиарда рублей). Его 47-летняя возлюбленная Айна Тея Кенойер хотела, чтобы деньги достались и ей. Однако вскоре она узнала, что мужчина хочет разорвать с ней отношения, и разозлилась на него.

Райли почувствовал себя плохо в день, когда должен был обсудить вопрос наследования с адвокатом. Его доставили в больницу, но не смогли спасти. Через два месяца полиция установила, что мужчину отравила Кенойер. Женщину посадили на 25 лет в тюрьму, а после приговорили к 10-летнему условному сроку. Ей также придется выплатить 3,5 тысячи долларов (336 тысяч рублей) семье Райли.

Наследство же, за которое боролась Кенойер, оказалось пустышкой. «Щедрый» родственник Райли не располагал этой суммой и просто хотел обмануть мужчину.

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На суде сестра Райли Стефани Гонсалес назвала Кенойер «отвратительным человеком без души». Она отметила, что та не только расправилась с мужчиной, но и пыталась продать его машину и лгала его сыну. «Я, как и родственники любой жертвы, хочу, чтобы наказание соответствовало совершенному преступлению. К счастью для вас, Департамент исполнения наказаний не добавляет антифриз в чай со льдом», — обратилась Гонсалес к преступнице.

Ранее сообщалось, что в американском штате Индиана пожилой мужчина задумал избавиться от жены ради женитьбы на ее дочери от другого брака. Он добавлял в напитки пострадавшей наркотики, от действия которых та крепко засыпала. Пока она спала, мужчина занимался сексом с ее дочерью и подругой, которую та приводила.

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      Юлия Юткина
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