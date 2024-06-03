Женщина отравила возлюбленного из-за несуществующих двух миллиардов рублей

В США женщина отравила возлюбленного антифризом из-за несуществующих $30 млн

В США жительница штата Северная Дакота призналась, что подлила возлюбленному антифриз в чай, надеясь получить несуществующее наследство в размере 30 миллионов долларов (2,7 миллиарда рублей). Об этом пишет Law and Crime.

В 2023 году 51-летний Стивен Райли узнал, что якобы унаследовал огромную сумму от дальнего родственника. Его 47-летняя возлюбленная Айна Тея Кенойер была уверена, что деньги должны были достаться также ей и сыну. Однако незадолго до ожидаемого получения Райли наследства женщина узнала, что он хочет разорвать с ней отношения.

3 сентября 2023-го по дороге на встречу с адвокатом по наследству мужчина почувствовал себя плохо. По данным People, находившиеся с Райли друзья рассказали, что у него заболел живот, и он «выглядел пьяным». Мужчину доставили в больницу, где врачи два дня боролись за его жизнь, но спасти так и не смогли. Судмедэксперты нашли в его организме признаки отравления антифризом.

30 октября полиция арестовала Кенойер и поместила в тюрьму под залог в один миллион долларов. В ходе следствия выяснилось, что, узнав о наследстве, женщина говорила друзьям и родным, что собирается отравить Райли. Кроме того, после случившегося она начала утверждать, что кто-то устроил покушение, когда мужчина находился в больнице.

Только после ареста Кенойер узнала, что по законам Северной Дакоты сожительница не может быть наследницей. Ее отношения с Райли не были официально оформлены, так что она не могла претендовать на деньги. Также выяснилось, что родственник, который якобы оставил 30 миллионов долларов, сам хотел обмануть мужчину и никаких денег у него не было.

В среду, 29 мая, Кенойер признала, что подлила Райли антифриз в чай, надеясь получить наследство. Женщине вынесут приговор 13 августа. Ей грозит пожизненное заключение без права выхода по УДО.

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