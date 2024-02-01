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11:31, 1 февраля 2024Из жизни

Женщина натравила на мужа ядовитую змею

The Times of India: в Индии женщина натравила на мужа ядовитую змею

Фото: Duncan Sanchez / Unsplash

Жительница Индии вместе с сообщником попыталась расправиться с мужем и натравила на него ядовитую змею. Об этом сообщает The Times of India.

41-летний Вишал Патил из города Нашик, штат Махараштра, поссорился с женой по имени Сони незадолго до нападения. Женщина уехала к родителям в другой город, однако Вишал поехал за ней и привез ее обратно в Нашик. Однажды Сони выпивала с мужем, когда к ним в дом неожиданно пришел ее друг. Вместе с ним женщина напала на Вишала. Они стали избивать его тупыми предметами и сломали ему руку. Затем сообщники стали душить мужчину, однако тот изо всех сил сопротивлялся. Тогда друг Сони достал ядовитую змею из мешка, который принес с собой, и натравил ее на Вишала.

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Змея укусила мужчину в шею, после чего Сони с сообщником сбежали. Вишалу удалось связаться с друзьями и соседями, и те отвезли его в ближайшую больницу. Медики выяснили, что пострадавшего укусила цепочная гадюка — самая распространенная ядовитая змея Южной Азии. Врачи немедленно оказали Вишалу медицинскую помощь и спасли ему жизнь. Мужчине также провели операцию в связи с другими полученными травмами. В настоящее время он находится в больнице в стабильном состоянии.

На основании показаний пострадавшего полиция возбудила уголовное дело в отношении Сони и ее сообщника. Преступники все еще находятся на свободе.

Ранее сообщалось, что мужчина из США разозлился из-за того, что девушка работает в стриптиз-клубе, и напал на нее. В какой-то момент он схватил ее за шею и начал душить.

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