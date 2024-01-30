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03:36, 30 января 2024Из жизни

Мужчина узнал о работе бывшей девушки в стриптиз-клубе и откусил ей нос

Фото: Aleksandr Rybalko / Shutterstock / Fotodom

Мужчина из США разозлился из-за того, что девушка работает в стриптиз-клубе и напал на нее. Об этом пишет KSAT.

34-летний Дэвид Морин из Сан-Антонио начал встречаться с пострадавшей в декабре 2022 года. В начале июля 2023 года пара закончила отношения, и Морин вывез из квартиры девушки свои вещи. Спустя две недели, 23 июля, Морин по неизвестной причине начал звонить бывшей партнерше, но она игнорировала его звонки. Тогда около часа ночи мужчина вломился в ее квартиру.

Оказавшись внутри, он обнаружил в одной из комнат рабочий контракт, согласно которому его бывшая девушка устроилась на работу в стриптиз-клуб. Из-за этого между бывшими влюбленными началась ссора. В какой-то момент Морин схватил женщину за шею и начал душить. Затем он отпустил шею, взял партнершу за плечи и укусил ее за нос. Морин сделал это с такой силой, что откусил кончик носа. После этого мужчина покинул место преступления.

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Женщина обратилась в больницу. Там пострадавшей сообщили, что ей потребуется пластическая операция.

Морина арестовали лишь в январе 2024 года. В настоящее время он находится под стражей, его обвиняют в умышленном причинении вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что житель Индии избил жену и откусил ей нос из-за того, что не получил приданое от ее семьи. Женщину поместили в больницу. Она написала заявление на мужа и пятерых его родственников.

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      Алиса Дмитриева
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