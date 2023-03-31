В России упавшего с велосипеда мальчика засосало в яму с грязью

В Нижегородской области упавшего с велосипеда ребенка засосало в яму с грязью

В Нижегородской области катавшегося на велосипеде мальчика засосало в яму с грязью. Трагедии удалось избежать благодаря своевременно пришедшим на помощь прохожим, сообщает Telegram-канал «Нижний Новгород без цензуры».

Двухметровая заполненная грязью яма осталась на одной из улиц поселка Первомайский после работ по укладке газовых труб. Мальчик провалился в нее, упав с велосипеда. Очевидцы рассказали, что ребенок долго звал на помощь и уже начал синеть. В этот момент его заметили проходившие мимо люди и вытащили.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает.

Ранее в Крыму 15-летний подросток умер, задохнувшись в туалете. Мальчик погиб из-за неисправного отопительного прибора, у которого отсутствовала вентиляционная труба.