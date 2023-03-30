Российский подросток задохнулся в туалете своего деда

В Севастополе подросток гостил у деда, пошел ночью в туалет и задохнулся

В Севастополе 15-летний подросток умер, задохнувшись в туалете. Вероятной причиной смерти стало отравление угарным газом. Об этом сообщил РЕН-ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Погибший гостил у своего деда. Ночью мальчик пошел в туалет и задохнулся. Тело подростка родственники обнаружили только утром.

По словам источника, трагедия произошла из-за неисправного твердотопливного котла в соседней комнате. Осмотревшие квартиру сотрудники установили, что у обогревательного прибора отсутствовала вентиляционная труба. Знавшие об этом хозяева вентилировали помещение, открывая форточку.

Ранее в Крыму семья из четырех человек отравилась угарным газом. Среди пострадавших — двое детей. По данным СК России, утечка произошла в одном из домов в Феодосии.