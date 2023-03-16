В Крыму семья из четырех человек отравилась угарным газом

В Феодосии в доме на Старшинова семья из четверых человек отравилась угарным газом

В Крыму семья из четырех человек отравилась угарным газом. Об этом сообщается на сайте республиканской прокуратуры.

По данным надзорного ведомства, утечка газа произошла в Феодосии в доме на бульваре Старшинова. Пострадали двое взрослых и двое подростков — их доставили в больницу.

На сайте Следственного комитета говорится, что угарным газом отравились дети в возрасте 13 и 17 лет. Специалисты обнаружили угарный газ только в помещении, где проживала пострадавшая семья.

Ранее в городе Энгельсе Саратовской области три человека отравились угарным газом. Пострадала женщина 54 лет и двое детей трех и семи лет — их госпитализировали.