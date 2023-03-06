В российском жилом доме россиянка с двумя детьми отравилась угарным газом

В городе Энгельс Саратовской области женщина и двое детей отравились угарным газом

В городе Энгельс Саратовской области три человека отравились угарным газом. Об этом сообщил глава Минздрава российского региона Олег Костин в Telegram-канале.

По его данным, отравление угарным газом произошло в квартире на улице имени Марины Расковой. Пострадала женщина 54 лет и двое детей трех и семи лет, их госпитализировали.

В понедельник, 6 марта, об отравлении газом стало известно еще в двух российских городах. В подмосковном Орехово-Зуево в частном доме мертвыми нашли 16-летнюю школьницу и 26-летнего мужчину. Предположительно, они скончались из-за отравления угарным газом.

Помимо этого, в пятиэтажке в городе Волжский Волгоградской области произошла утечка газа, из-за чего пострадали шесть человек, среди которых пятеро детей.