Пятеро детей отравились угарным газом в российской пятиэтажке

Жители пятиэтажки под Волгоградом отравились угарным газом, среди них пятеро детей

Жители пятиэтажки в городе Волжский Волгоградской области отравились угарным газом, среди них пятеро детей. Об этом РИА Новости сообщили в городской мэрии.

Инцидент произошел вечером 5 марта на Луганской улице. Жители пятиэтажного дома пожаловались на резкий запах газа, после чего на место происшествия приехали экстренные службы. В результате случившегося отравились шесть человек. Всех пострадавших госпитализировали в отделение токсикологии.

По информации V1.RU, в больнице находятся тридцатилетняя женщина, дети девяти, 13 и 14 лет, а также два семнадцатилетних подростка. Состояние россиянки удовлетворительное, дети находятся в состоянии средней степени тяжести. Кроме этого, пострадали четыре врача, прибывших на место случившегося — их осмотрели и отправили на больничный.

Ранее сообщалось, что в городе Карабулак Республики Ингушетия пять детей и один взрослый отравились угарным газом. По предварительным данным, утечка газа произошла из-за того, что у дымохода водонагревателя отсутствовала тяга.