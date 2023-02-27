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09:13, 27 февраля 2023Россия

Пятеро российских детей отравились угарным газом

В Ингушетии шесть человек отравились угарным газом, среди них пятеро детей

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В городе Карабулак Республики Ингушетия пять детей отравились угарным газом. Об этом сообщает управление МЧС по российскому региону в Telegram-канале.

По данным министерства, всего от отравления угарным газом пострадали шесть человек. Предварительно, утечка газа произошла из-за того, что у дымохода водонагревателя отсутствовала тяга.

Взрослый пострадавший после отравления угарным газом находится в тяжелом состоянии, его госпитализировали в Ингушскую республиканскую больницу города Назрани. Отравившихся угарным газом детей доставили в Детскую республиканскую клиническую больницу, угрозы их жизням нет.

Аналогичный случай произошел в Дагестане. Там шестеро детей и один взрослый отравились угарным газом. До этого газом отравились пять человек в жилом доме Нижнего Новгорода, четверо из них погибли, спасти удалось четырехмесячного ребенка.

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Анастасия Шейкина
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