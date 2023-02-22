Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
10:40, 22 февраля 2023Россия

Шестеро детей отравились угарным газом в Дагестане

РЕН ТВ: в Дагестане шестеро детей попали в больницу после отравления угарным газом

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

В Республике Дагестан шестеро детей попали в больницу в результате чрезвычайного происшествия. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в городе Буйнакск. По утверждению источника канала, предварительный диагноз, поставленный медиками, — отравление угарным газом.

Всего в результате случившегося пострадали семь человек, включая шесть детей.

Ранее сообщалось, что пять человек отравились угарным газом в жилом доме Нижнего Новгорода. Одного из них — четырехмесячного ребенка — удалось спасти, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина и женщина, а также дети восьми и двух лет погибли.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Родикова
Обсудить
Последние новости
Медведев заявил о праве России применить ядерное оружие для защиты
Появились подробности о погибшем при нападении питбулей ребенке
В Госдуме предупредили о последствиях поставки Украине дальнобойных ракет
Восьмилетний школьник пропал во время прогулки в российском городе
МИД потребовал немедленной замены специалистов МАГАТЭ на ЗАЭС
Шестеро детей отравились угарным газом в Дагестане
Стало известно о планах Совфеда по приостановке ДСНВ
Кристина Асмус высказалась о пластических операциях и нарвалась на хейт в сети
Российскому филологу назначили исправительные работы за публикацию видео об СВО
В Белоруссии сочли конфликт на Украине прокси-войной Запада и России
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.