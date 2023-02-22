Шестеро детей отравились угарным газом в Дагестане

РЕН ТВ: в Дагестане шестеро детей попали в больницу после отравления угарным газом

В Республике Дагестан шестеро детей попали в больницу в результате чрезвычайного происшествия. Об этом в среду, 22 февраля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Инцидент произошел в городе Буйнакск. По утверждению источника канала, предварительный диагноз, поставленный медиками, — отравление угарным газом.

Всего в результате случившегося пострадали семь человек, включая шесть детей.

Ранее сообщалось, что пять человек отравились угарным газом в жилом доме Нижнего Новгорода. Одного из них — четырехмесячного ребенка — удалось спасти, его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. Мужчина и женщина, а также дети восьми и двух лет погибли.