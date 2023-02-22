Четверо россиян насмерть отравились угарным газом в жилом доме

В Нижнем Новгороде при отравлении угарным газом в доме на улице Гаугеля погибли 4 человека

Четыре человека погибли от отравления угарным газом в жилом доме Нижнего Новгорода. Об этом заявил глава Минздрава российского региона Давид Мелик-Гусейнов в Telegram-канале.

По его словам, всего угарным газом в доме на улице Гаугеля отравились пять человек, одного из них — четырехмесячного ребенка — удалось спасти. Младенца в состоянии средней степени тяжести доставили в областную детскую больницу.

Погибшими оказались мужчина и женщина 35 и 30 лет, а также двое детей восьми и двух лет. Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее в Крутинском районе Омской области три рыбака отравились угарным газом. Тела мужчин нашли в палатке на озере Салтаим близ деревни Березово, рыбаки приехали на озеро из рабочего поселка Павлоградка. Погибшим россиянам было 35, 43 и 60 лет.