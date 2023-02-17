Трое россиян насмерть отравились угарным газом во время рыбалки

«Город55»: в Крутинском районе Омской области 3 рыбаков насмерть отравились угарным газом

В Крутинском районе Омской области три рыбака отравились угарным газом. Об этом пишет «Город55» со ссылкой на экстренные службы.

Тела мужчин нашли в палатке на озере Салтаим близ деревни Березово, рыбаки приехали на озеро из рабочего поселка Павлоградка. Погибшим россиянам было 35, 43 и 60 лет.

Следователи не обнаружили признаков насильственной смерти у погибших мужчин. Они проводят проверку по факту произошедшего.

Ранее в Здвинском районе Новосибирской области на снегу нашли тела мужчины и женщины. По данным министерства, на телах россиян не было следов насильственной смерти. Предварительно, пара насмерть замерзла.