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15:29, 16 февраля 2023Россия

Тела мужчины и женщины нашли на снегу в российском регионе

В Новосибирской области на снегу нашли тела мужчины и женщины, полиция начала проверку

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Здвинском районе Новосибирской области на снегу нашли тела мужчины и женщины. Информацию об этом подтвердили в региональном управлении МВД, пишет ngs.ru.

По данным министерства, на телах россиян не было следов насильственной смерти. После обнаружения погибших полиция начала проверку, ее материалы передадут в следственный комитет.

В местном Telegram-канале говорится, что погибшие россияне насмерть замерзли. По его данным, тела мужчины и женщины нашли в селе Цветники.

Ранее в Николаевске-на-Амуре Хабаровского края женщина насмерть замерзла по пути на работу. Температура воздуха в российском городе в день происшествия опускалась до минус 50 градусов. В администрации Николаевского района пояснили, что это была единственная дорога до базы, где работала погибшая.

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Анастасия Шейкина
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