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08:43, 26 января 2023Россия

Россиянка замерзла насмерть по пути на работу

Жительница Хабаровского края замерзла насмерть по пути на работу в минус 50 градусов

РИА Новости/Павел Лисицын

В Николаевске-на-Амуре Хабаровского края женщина насмерть замерзла по пути на работу. Температура воздуха в российском городе в день происшествия опускалась до минус 50 градусов. Об этом сообщается на сайте KP.RU.

По сведениям издания, еще двое мужчин и одна женщина получили серьезное обморожение. В администрации Николаевского района пояснили, что это была единственная дорога до базы, где работали пострадавшие и погибшая.

«Раньше тоже добирались так, но сейчас из-за морозов это стало опасно. МЧС об этом предупреждали. Через 10 минут после выезда работники попали в снежный заряд, потеряли видимость, заблудились. Пробыли там два дня», — поделились представители администрации.

Двух пострадавших жителей доставили в реанимацию, еще одного отправили на амбулаторное лечение. После случившегося региональные следователи организовали процессуальную проверку.

В декабре 2022 года сообщалось, что в городе Кунгуре Пермского края на улице насмерть замерзла учительница физкультуры из местного лицея. После корпоратива в ресторане россиянка села в такси до дома на улице Ленина, однако водитель по неизвестной причине высадил ее в поселке Машзавод, расположенном на расстоянии около двух-трех километров от места назначения. Позже педагога нашли мертвой.

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Анна Щербакова
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