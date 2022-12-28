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10:21, 28 декабря 2022Россия

Российская учительница насмерть замерзла на улице

В Пермском крае возвращавшаяся с корпоратива учительница насмерть замерзла на улице

Фото: Артем Краснов / Коммерсантъ

В городе Кунгуре Пермского края на улице насмерть замерзла учительница физкультуры из местного лицея. Об этом сообщает 59.ru.

По информации источников портала, после корпоратива в ресторане женщина села в такси до дома на улице Ленина, однако водитель по неизвестной причине высадил ее в поселке Машзавод, расположенном на расстоянии около двух-трех километров от места назначения. Позже педагога нашли мертвой.

В региональном Следственном комитете изданию подтвердили факт происшествия. В ведомстве подчеркнули, что смерть женщины не носит криминального характера. Следователи проводят проверку.

В России это уже не первый случай смерти от холода за декабрь. Ранее на улице в башкирском селе Дуван-Мечетлино обнаружили тело 17-летней школьницы, которая скончалась от переохлаждения. Известно, что в день происшествия она не планировала гулять с друзьями и собиралась ночевать дома. Также сообщается, что погибшая воспитывалась в приемной семье с еще четырьмя детьми, однако проблем с родителями у нее не возникало.

Похожий случай произошел в Санкт-Петербурге. Там во дворе городской больницы №26 обнаружили мертвую пенсионерку. По предварительной версии, пожилая женщина скончалась от переохлаждения. Полиция проводит проверку по факту смерти женщины.

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Константин Лысяков
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