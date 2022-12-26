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13:43, 26 декабря 2022Россия

Школьница насмерть замерзла на улице в российском регионе

В Башкирии на улице насмерть замерзла 17-летняя девушка

Фото: Ali Inay / Unsplash

На улице в башкирском селе Дуван-Мечетлино обнаружили тело школьницы. Как сообщает региональный Telegram-канал Mash Batash, девушка скончалась от переохлаждения.

По данным издания, в день инцидента россиянка не планировала гулять с друзьями и собиралась ночевать дома. Отмечается, что последние годы девочка воспитывалась в приемной семье вместе с четырьмя другими усыновленными детьми, проблем с приемными родителями у нее не возникало. Однако Mash уточняет, что в прошлой семье подросток сталкивался с регулярным насилием, из-за чего у нее были проблемы с психикой.

Следователи выясняют, как случилось, что приемные родители не уследили за воспитанницей и допустили, что она замерзла насмерть.

Ранее сообщалось, что тело замерзшего насмерть 14-летнего подростка нашли в канаве в районе Базового переулка на окраине Екатеринбурга.

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Марк Леонов
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