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08:53, 28 декабря 2022Россия

Во дворе петербургской больницы нашли мертвую пенсионерку

Мертвую пенсионерку обнаружили во дворе городской больницы №26 в Санкт-Петербурге

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

В Санкт-Петербурге во дворе городской больницы №26 обнаружили мертвую пенсионерку. Об этом сообщил порталу 78.ru источник в правоохранительных органах.

О страшной находке стало известно 27 декабря. По предварительной версии, пожилая женщина скончалась от переохлаждения.

Сотрудники полиции организовали проверку для выяснения всех обстоятельств смерти пенсионерки.

Ранее сообщалось, что мужчина нашел труп в снегу во дворе Центральной районной больницы (ЦРБ) в Раменском в Подмосковье и снял его на видео.

На представленных кадрах виден припорошенный снегом труп во дворе больницы. Россиянин уверяет, что сразу же сообщил о жуткой находке в приемный покой. Однако медики посоветовали ему связаться с охранниками. Те якобы тоже отказались помогать.

Позже руководители ЦРБ в Раменском уверяли, что их сотрудники быстро отреагировали на информацию. В случившемся начала разбираться полиция.

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Анна Щербакова
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