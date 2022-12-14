Россиянин нашел труп в снегу во дворе подмосковной больницы и снял его на видео

Мужчина нашел труп в снегу во дворе ЦРБ в Раменском и снял его на видео

Мужчина нашел труп в снегу во дворе Центральной районной больницы (ЦРБ) в Раменском в Подмосковье и снял его на видео. Соответствующие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

На появившемся видеоролике виден припорошенный снегом труп во дворе больницы. Россиянин уверяет, что сразу же сообщил о жуткой находке в приемный покой. Однако медики посоветовали ему связаться с охранниками. Те якобы тоже отказались помогать.

Позже руководители ЦРБ в Раменском уверяли, что их сотрудники быстро отреагировали на информацию. Медики осмотрели тело. Они пришли к выводу, что неизвестный скончался за два часа до того, как его обнаружили.

В случившемся начала разбираться полиция.

Ранее сообщалось, что в Великом Новгороде 20-летнюю раздетую девушку нашли мертвой в сугробе. До этого она поссорилась с друзьями в клубе и убежала. По предварительной версии, россиянка умерла от переохлаждения.