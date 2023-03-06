Под Москвой нашли мертвыми 16-летнюю школьницу и мужчину

РЕН ТВ: в Орехово-Зуево нашли мертвыми в доме 16-летнюю школьницу и 26-летнего мужчину

В подмосковном Орехово-Зуево нашли мертвыми в частном доме 16-летнюю школьницу и 26-летнего мужчину. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Все произошло в жилом доме, расположенном на Дубинском шоссе. По сведениям телеканала, молодые люди могли погибнуть из-за отравления угарным газом.

Сотрудники полиции начали выяснять другие обстоятельства случившегося.

28 февраля сообщалось, что в Республике Тыва семья с семилетним ребенком насмерть отравилась угарным газом в частном доме. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности».

До этого четыре человека погибли от отравления угарным газом в жилом доме Нижнего Новгорода. Четырехмесячного ребенка удалось спасти — его госпитализировали в состоянии средней степени тяжести.