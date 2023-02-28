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13:43, 28 февраля 2023Россия

Российская семья с ребенком насмерть отравилась угарным газом

В Тыве семья с семилетним ребенком погибла от отравления угарным газом

Фото: Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Тыва

В Республике Тыва семья с семилетним ребенком насмерть отравилась угарным газом в частном доме. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета России по региону.

Трагедия произошла в Кызыле. Ребенка и его родителей обнаружили мертвыми в доме на Тополиной улице 27 февраля. Признаков насильственной смерти на телах погибших обнаружено не было.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли от отравления угарным газом в жилом доме Нижнего Новгорода. Четырехмесячного ребенка удалось спасти — его доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести.

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Варвара Родикова
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