Расходы на обустройство дачного участка подсчитали

«Лемана ПРО»: Дачный участок можно обустроить за 51 тыс. рублей

Обустроить садовый участок можно в пределах полусотни тысяч рублей. Расходы россиян на приведение дачи в порядок подсчитали в компании «Лемана ПРО», результаты исследования приводит «Газета.Ru».

По оценкам фирмы, траты на обустройство земельного участка площадью шесть соток можно уложить в среднем в 51,5 тысячи рублей. В эту сумму входят расходы на создание живой изгороди, конструкция длиной 20 метров обойдется более чем в 30 тысяч рублей, в зависимости от вида и высоты саженцев. Доступнее всего, как уточняют в компании, саженцы туй высотой 60 сантиметров, но расти они будут три-четыре года. На то, чтобы засеять половину участка, уйдет около 10-15 килограммов семян. Сумма варьируется от 5 до 15 тысяч рублей в зависимости от сорта травы.

Обустройство обеденной зоны, включая два кресла-качалки и столик, встанет в 6,5 тысячи рублей. Минимальный ценник на качественный мангал превышает 4 тысячи рублей, кроме того, качели для зоны отдыха будут стоить садоводу 5.5 тысячи рублей. Дополнительные затраты могут коснуться доставки и сборки мебели, посадки деревьев и выравнивания земли.

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