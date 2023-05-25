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19:12, 25 мая 2023Среда обитания

Названы приводящие к лишним расходам ошибки в строительстве дач

Эксперт Цветкова: строительство дачи без проекта приведет к лишним расходам

Фото: Юрий Стрелец / Коммерсантъ

Строительство дачи без архитектурного проекта может привести к лишним расходам в будущем. Ошибки в возведении и обустройстве загородной недвижимости, способные спровоцировать дополнительные траты, назвала россиянам руководитель направления «Архитектура и дизайн» сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова, пишет «Секрет фирмы».

По словам специалистки, отказ от проектирования может обернуться, как минимум, перерасходом материалов из-за незнания, какие именно товары и в каком количестве могут для этого потребоваться. Кроме того, будет сложно согласовать со строителями сроки выполнения работ, рассчитать нагрузки на конструкции и правильно подобрать материалы. И со временем дом может попросту просесть, а предъявить будет уже некому, предупредила Цветкова.

Другой ошибкой эксперт назвала небрежный выбор строительной компании — например, доверять работу специалистам без нужного опыта и ресурсов. По словам Цветковой, в таких случаях велика вероятность затягивания сроков и получения некачественного результата. Чтобы подобрать хороших мастеров, нужно заранее проверить их репутацию и квалификацию — хорошим знаком будет, если компания сама предоставляет гарантию, подчеркнула эксперт.

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Цветкова также посоветовала не экономить на стройматериалах. Специалистка считает, что лучше один раз потратиться на высококачественные материалы, предназначенные для использования на открытом воздухе, чем потом каждый раз переплачивать, исправляя выполненную из дешевых материалов работу. Помимо этого, нужно обратить внимание на безопасность материалов для человека и сделать ставку на натуральные и природные компоненты.

Еще одной распространенной ошибкой Цветкова назвала неправильный выбор кровельного покрытия, который в будущем может привести к протечкам. Избежать неприятных последствий можно, обратившись к специалистам по кровле и рассмотрев долговечные и устойчивые к атмосферным воздействиям материалы.

Загородный дом может стать уязвимым для воды и из-за экономии на гидроизоляции — конструкция здания может повредиться, а внутри рискует появиться плесень и неприятный затхлый запах. На начальных этапах строительства Цветкова советует использовать такие методы гидроизоляции, как герметизация стен фундамента, установка качественных барьеров от влаги и обеспечение надлежащих дренажных систем. Кроме того, ошибкой эксперт назвала строительство дома без утепления стен.

Ранее россиянам назвали самые распространенные нарушения на даче. В Росреестре отметили, что часто владельцы загородных участков незаконно завладевают смежной землей или используют территорию не по назначению.

Нина Ташевская
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