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11:51, 23 мая 2023Среда обитания

Дачникам назвали самые распространенные нарушения на участках

Росреестр: дачников оштрафуют за завладение чужим участком и нецелевое использование земли

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Российские дачники часто незаконно завладевают смежным участком или используют землю не по назначению. Самые распространенные нарушения на дачах, которые приводят к штрафам, назвали в управлении Росреестра по Москве, пишет РБК.

В ведомстве отметили, что дачники зачастую без законных оснований присваивают земли общего пользования или находящихся рядом участков. В основном это происходит из-за незнания или ошибки в документах, пояснили в Росреестре. Если кадастровая стоимость участка определена, то штраф за присвоение чужой земли составит от 1 до 1,5 процента от этой суммы (но не менее 5000 рублей). Если кадастровая стоимость не указана, нарушителю придется заплатить от 5 тысяч до 10 тысяч рублей.

Другим популярным нарушением cпециалисты назвали использование земли не по назначению — например, некоторые дачники обустраивают там автомойку, сервисные центры, склады или хостелы. При обнаружении незаконной деятельности на участке владельцам земли придется заплатить от 10 до 20 тысяч рублей.

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Кроме того, нередко собственники дачи не регистрируют участок в Росреестре и не ставят на кадастровый учет. Владельцы такой недвижимости не платят налог на недвижимость. При этом им нельзя совершать с имуществом никаких действий — продать, подарить, обменять или указать в завещании. Такую землю нельзя застраховать или оформить в качестве залога при оформлении ипотеки или другого кредита, уточнили в ведомстве.

Еще одним распространенным нарушением в Росреестре назвали отсутствие межевания границ земельных участков. При этом по закону собственники, оформившие участки ранее, не обязаны определять границы. «Обычно эти вопросы возникают при продаже участка, строительстве дома, получении ипотеки. И тогда выясняется, что границы между соседями не совпадают», — рассказали в столичном ведомстве.

По словам специалистов, в таком случае прав будет тот, кто установил границы первым. «Кто раньше оформил собственность, в данном случае не учитывается. До 2012 года координаты границ земельных участков не определялись. Эта практика возникла с образованием Государственного кадастра недвижимости», — пояснили в Росреестре.

Нина Ташевская
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