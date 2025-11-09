Россия
05:00, 9 ноября 2025Россия

Россиянам рассказали о запрещенных объектах на собственных дачах

Юрист Манджиева: Дачники могут потерять участок из-за неверного использования
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Nikolay Gyngazov, Николай / Global Look Press

Ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева рассказала агентству «Прайм» о том, какие объекты нельзя строить россиянам на собственных дачах. Нарушив правила, дачники даже могут лишиться своих земельных участков.

На дачных участках, по словам Манджиевой, запрещено строить гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и другие помещения, которые будут использоваться в коммерческих целях.

«Для этого необходимо сначала вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и тому подобное», — пояснила юрист.

Если же не обращать внимания на требования, можно получить административное или даже уголовное наказание, с последующем изъятием земли. Размер штрафа же зависит от кадастровой стоимости и устанавливается в процентах от нее.

Можно возводить на дачных участках садовые домики или жилые дома. Их отличие в основном в том, что в садовом доме невозможна прописка и необязательно проводить коммуникации. Дом должен быть отдельно стоящим и не выше трех этажей (подвал не считается), а высота должна быть максимум 20 метров.

Кроме того, возможно строительство бани, гаража и других хозпостроек, если это не противоречит пожарной безопасности.

Однако юрист советует перед строительством заказать выписку из Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по участку и только после что-то строить.

Ранее россиянам назвали главные преимущества дома перед квартирой. Одно из них — экономическая выгода.

    Россиянам рассказали о запрещенных объектах на собственных дачах

    Все новости