Россиянам рассказали о запрещенных объектах на собственных дачах

Юрист Манджиева: Дачники могут потерять участок из-за неверного использования

Ведущий юрист ЕЮС Србуи Манджиева рассказала агентству «Прайм» о том, какие объекты нельзя строить россиянам на собственных дачах. Нарушив правила, дачники даже могут лишиться своих земельных участков.

На дачных участках, по словам Манджиевой, запрещено строить гостиницы, многоквартирные дома, автомастерские, рестораны и другие помещения, которые будут использоваться в коммерческих целях.

«Для этого необходимо сначала вывести землю в зону коммерции: гостиничное обслуживание, общественное питание и тому подобное», — пояснила юрист.

Если же не обращать внимания на требования, можно получить административное или даже уголовное наказание, с последующем изъятием земли. Размер штрафа же зависит от кадастровой стоимости и устанавливается в процентах от нее.

Можно возводить на дачных участках садовые домики или жилые дома. Их отличие в основном в том, что в садовом доме невозможна прописка и необязательно проводить коммуникации. Дом должен быть отдельно стоящим и не выше трех этажей (подвал не считается), а высота должна быть максимум 20 метров.

Кроме того, возможно строительство бани, гаража и других хозпостроек, если это не противоречит пожарной безопасности.

Однако юрист советует перед строительством заказать выписку из Градостроительного плана земельного участка (ГПЗУ), и посмотреть, какие виды разрешенного использования предусмотрены по участку и только после что-то строить.

