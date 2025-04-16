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13:18, 16 апреля 2025Ценности

Билли Айлиш ответила на вопрос о внешности фразой «быть женщиной сложно»

Билли Айлиш в интервью Vogue заявила, что не чувствовала себя красивой
Алина Гостева
Алина Гостева

Фото: Britta Pedersen / dpa / Globallookpress.com

Американская певица Билли Айлиш ответила на вопрос о своей внешности фразой «быть женщиной сложно». Интервью с ней приводит британская версия журнала Vogue.

Исполнительница Ники Минаж поинтересовалась у коллеги, не затмевала ли красота ее творчество. Она уточнила, что многие женщины в сфере шоу-бизнеса сталкиваются с тем, что поклонники обращают внимание на их физические данные, а не на способности.

В свою очередь Айлиш заявила, что вопрос заставил ее прослезиться, поскольку ранее она никогда не чувствовала себя по-настоящему красивой.

«Поэтому я определенно никогда не боролась с мыслью, что [моя внешность] может что-то затмить, поскольку я даже сама ее не замечала. Мне действительно пришлось убеждать себя в том, что я красивая. Быть женщиной очень сложно», — отметила звезда.

В марте Билли Айлиш приподняла юбку перед камерой для рекламы собственных духов Your Turn.

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