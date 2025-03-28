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10:14, 28 марта 2025Ценности

Билли Айлиш приподняла юбку перед камерой для рекламы

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Aude Guerrucci / Reuters

Американская певица Билли Айлиш в откровенных образах снялась в рекламе собственных духов Your Turn. Соответствующие публикации появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 124 миллиона подписчиков.

На одном из кадров 23-летняя исполнительница позировала в прозрачных колготках и облегающем черном лонгсливе с глубоким декольте, которое обнажало часть груди. Также она надела и приподняла асимметричную серую юбку.

Кроме того, звезда предстала перед камерой в бежевом корсетном мини-платье в бельевом стиле, белых гольфах и очках с прозрачными линзами.

Ранее в марте Билли Айлиш также снялась в кружевном бюстгальтере.

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