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11:47, 6 марта 2025Ценности

Билли Айлиш снялась в кружевном бюстгальтере

Певица Билли Айлиш снялась в кружевном бюстгальтере
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Скриншот: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш показала новое откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

23-летняя исполнительница разместила снимок, на котором предстала в красном кружевном бюстгальтере и черном топе в белую полоску, надетом поверх белья. Звезда снялась, лежа на кровати с белым постельным бельем и собрав волосы в небрежный хвост. При этом она отказалась от макияжа.

В декабре 2024 года Билли Айлиш выступила на сцене в микрошортах и сетчатых колготках. Знаменитость провела концерт в Лос-Анджелесе, США. Она надела черные гольфы спортивного бренда Nike, кроссовки и бейсболку.

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