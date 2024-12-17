Билли Айлиш выступила на сцене в микрошортах и сетчатых колготках

Певица Билли Айлиш выступила на сцене в микрошортах и сетчатых колготках

Американская певица Билли Айлиш выступила на сцене в откровенном виде. Соответствующие снимки публикует Daily Mail.

22-летняя исполнительница провела концерт в Лос-Анджелесе, США. Знаменитость предстала перед фанатами в черной оверсайз футболке и микрошортах, надетых поверх сетчатых колготок. Кроме того, на ней были черные гольфы спортивного бренда Nike, кроссовки и бейсболка.

Кроме того, на размещенных кадрах видно, что девушка дополнила свой образ макияжем с акцентом на глаза, которые она подвела черным карандашом, и небрежной прической.

В июле сообщалось, что Билли Айлиш показала фанатам откровенный снимок. Тогда на опубликованном фото певица приспустила штаны и продемонстрировала на камеру нижнее белье.