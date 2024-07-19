Билли Айлиш приспустила штаны и показала на камеру нижнее белье

Американская певица Билли Айлиш показала откровенный снимок. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном фото 22-летняя исполнительница запечатлена в белой облегающей майке с объемной аппликацией в виде розового цветка, зеленой клетчатой рубашке и синих джинсах. При этом она приспустила джинсы с бедер и продемонстрировала на камеру нижнее белье.

«Я хочу, чтобы ты остался», — подписала она пост, которые набрал более пяти миллионов лайков.

Ранее сообщалось, что Билли Айлиш поделилась новыми снимками и смутила фанатов отметинами на теле. На опубликованных кадрах певица показала поклонникам кадры, где на ее руках были видны укусы и синяки.