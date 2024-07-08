Синяки и укусы на теле Билли Айлиш смутили фанатов

Американская певица Билли Айлиш поделилась новыми снимками и смутила фанатов отметинами на теле. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя знаменитость показала поклонникам кадры, на которых на ее руках видны укусы и синяки. Исполнительница сфотографировалась в оверсайз-футболке черного цвета, которую дополняли очки.

Фото: @billieeilish

Поклонники обратили внимание на предплечья Айлиш, о чем написали в комментариях. «Сумасшедшая», «Кто ее кусал?», «С Билли все в порядке?», «Руки как собачьи кости», «Я в шоке», — высказывались многочисленные подписчики.

Ранее в июле Билли Айлиш снялась в бикини. На размещенном изображении она позировала с горящим пиротехническим устройством в руке.