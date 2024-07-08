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10:18, 8 июля 2024Ценности

Билли Айлиш снялась в бикини

22-летняя американская певица Билли Айлиш снялась в бикини и полотенце

Фото: @billieeilish

Американская певица Билли Айлиш снялась в купальнике. Соответствующий пост появился на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

22-летняя исполнительница снялась во время запуска фейерверка. На размещенном кадре она позировала с подожженным пиротехническим устройством в руке.

При этом знаменитость надела розовое бикини с треугольными чашками, которое частично обнажало ее бюст. Также звезда обернула вокруг тела белое полотенце. В то же время она отказалась от косметики, продемонстрировав естественную внешность.

Ранее в июле беременная солистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская также показала фигуру в купальнике на фото.

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      Карина Черных
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