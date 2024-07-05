Беременная солистка Little Big опубликовала фото в бикини

Беременная солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру в розовом бикини

Беременная солистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская показала фигуру в купальнике на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Проживающая в США 33-летняя исполнительница запечатлела себя в полный рост, стоя у зеркала. Она надела ярко-розовое бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с заниженной талией, продемонстрировав округлившийся живот.

Также певица примерила серую бейсболку и солнцезащитные очки с черными линзами и нарастила длинные ногти, сделав маникюр во французском стиле. «Счастлива быть дома», — указала в подписи звезда.

В мае сообщалось, что солисты музыкальной группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан в России иностранным агентом) объявили о беременности артистки.