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19:44, 5 июля 2024Ценности

Беременная солистка Little Big опубликовала фото в бикини

Беременная солистка Little Big Софья Таюрская показала фигуру в розовом бикини

Фото: @sonyatayurskaya

Беременная солистка музыкальной группы Little Big Софья Таюрская показала фигуру в купальнике на фото. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram-аккаунта (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Проживающая в США 33-летняя исполнительница запечатлела себя в полный рост, стоя у зеркала. Она надела ярко-розовое бикини, которое состояло из топа-бандо и трусов с заниженной талией, продемонстрировав округлившийся живот.

Также певица примерила серую бейсболку и солнцезащитные очки с черными линзами и нарастила длинные ногти, сделав маникюр во французском стиле. «Счастлива быть дома», — указала в подписи звезда.

В мае сообщалось, что солисты музыкальной группы Little Big Софья Таюрская и Илья Прусикин (признан в России иностранным агентом) объявили о беременности артистки.

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      Карина Черных
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