Фигура пловчихи Ефимовой в купальнике поразила фанатов

Фигура российской пловчихи Юлии Ефимовой поразила фанатов. Публикация доступна в ее Instagram.

Ефимова попозировала в раздельном купальнике в открытом бассейне. Снимок она сопроводила строчками из стихотворения Александра Пушкина «Зимнее утро». Фото, судя по геолокации, было сделано в Москве.

Пользователи сети обратили внимание на тело спортсменки. «Феноменально, топовая пловчиха, при этом невероятно женственная фигура», «Очень секси», «Богиня», — написали они в комментариях.

В феврале Ефимова оценила слова спортивного комментатора Дмитрия Губерниева о ее «красивой попе». Пловчиха подчеркнула, что давно знакома с журналистом и его реакция на фото ей нравится.

В октябре 2020 года Ефимова взволновала фанатов фото с глубоким декольте. На снимке спортсменка появилась в черном пиджаке и кружевном бра. Болельщики оценили внешность пловчихи, попросив ее почаще делать такие публикации.

Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.