Пловчиха Ефимова в купальнике обняла мужчину-модель и разозлила фанатов

Фото российской пловчихи Юлии Ефимовой в купальнике и в обнимку с моделью Джоном Мэйсоном разозлило фанатов. Соответствующий пост доступен в Instagram-аккаунте россиянки.

На фото видно, как спортсменка, держа одной рукой весло, другой обняла Мэйсона. «Назад в 80-е», — написала Ефимова под снимком.

Подписчики неоднозначно отреагировали на публикацию. Одни обратили внимание на привлекательность спортсменки, а другие оставили раздраженные комментарии. «Че за хмырь?», «Это не твое, скинь его акулам», «Что за мужчина? Только не ЛГБТ-союзник!», «Ты что в кадре забыл?» — заметили они под фото.

16 октября Ефимова поразила фанатов фото с глубоким декольте. 28-летняя спортсменка попозировала в черном пиджаке и кружевном бра.

Спортсменка шесть раз становилась чемпионкой мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро. Мэйсон — модель, телеведущий, кроссфит-инструктор.

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