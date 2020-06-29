Чемпионка Европы по гимнастике восхитила фанатов фотографией с пляжа

Пятикратная чемпионка Европы по спортивной гимнастике румынка Лариса Иордаке восхитила фанатов фотографией с пляжа. Публикация доступна в ее Instagram-аккаунте.

На фото румынка позирует в бежевом купальнике. «Почувствуй это. Что? Свободу!» — написала Иордаке.

Подписчики отметили привлекательность спортсменки. «Ты в огне», «Такая красивая!», «Красивая картинка, красивая девушка, красивое тело», — заметили они в комментариях под постом.

- Feel it. - What? - Freedo! 💜 Фото опубликовано @larisa_iordache

Кроме пяти золотых наград континентального первенства, в активе Иордаке два серебра и две бронзы чемпионата мира. Также она заняла третье место на Олимпийских играх-2012 в командном многоборье.

Ранее российская пловчиха Юлия Ефимова также опубликовала фото в купальнике с пляжа в Калифорнии, которое взволновало фанатов. «Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», — подписала снимок спортсменка.

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