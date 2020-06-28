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Фанатов взволновало «абсурдное» фото пловчихи Ефимовой в купальнике

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Фото: @pryanya93

Российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в купальнике с пляжа в Калифорнии, которое взволновало фанатов. Снимок появился в ее Instagram.

«Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике. Всем хорошего дня», — подписала спортсменка. «Юля, в твоем случае не абсурдного, а прекрасного», «Так-то красивая пловчиха», «Абсурд был бы в фото в тулупе и шапке-ушанке летом, а так очень-очень хорошо», — отреагировали подписчики.

Нет ничего более абсурдного, чем пловчиха в купальнике😂😅🤪 Всем хорошего дня😜🤙🏼

Фото опубликовано @pryanya93

Ранее стало известно, что пловчиха перестала общаться с матерью после переезда в США. По словам матери спортсменки, бывший муж, тренирующий дочь, присылает ей деньги, но Юлия на связь с ней не выходит.

Ефимова — пятикратная чемпионка мира. В ее активе также бронза Олимпиады-2012 в Лондоне и два серебра на Играх-2016 в Рио-де-Жанейро.

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